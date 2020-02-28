Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом
Инцидент произошел утром, 28 февраля на подъездном пути станции Себряково Волгоградского региона Приволжской железной дороги. С рельсов сошли вагоны.
- Случилось это примерно в 7 часов 15 минут. Произошел сход 6 грузовых вагонов с цементом. Подъездной путь принадлежит компании АО "Себряковцемент". На график движения пассажирских поездов данное происшествие не повлияло, - сразу уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Добавив, что пострадавших в ЧП нет и никакой угрозы экологии тоже нет, так как в результате схода не произошло опрокидывания подвижного состава.
- Причины происшествия выясняются, - отмечают на железнодорожном предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU