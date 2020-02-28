Под Волгоградом сошли с рельсов шесть вагонов с цементом

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:16:43+03:00

В результате ЧП никто не пострадал, экологической угрозы тоже нет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Инцидент произошел утром, 28 февраля на подъездном пути станции Себряково Волгоградского региона Приволжской железной дороги. С рельсов сошли вагоны.

- Случилось это примерно в 7 часов 15 минут. Произошел сход 6 грузовых вагонов с цементом. Подъездной путь принадлежит компании АО "Себряковцемент". На график движения пассажирских поездов данное происшествие не повлияло, - сразу уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Добавив, что пострадавших в ЧП нет и никакой угрозы экологии тоже нет, так как в результате схода не произошло опрокидывания подвижного состава.

- Причины происшествия выясняются, - отмечают на железнодорожном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU