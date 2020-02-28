2020-02-28T09:11:43+03:00
Общество

Волгоградец засыпал и спрятал колодец, чтобы не платить по долгам за воду

Коммунальщики нашли незаконную врезку к водопроводным сетям и подали на воришку в суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии водоснабжения"Фото "Концессии водоснабжения"
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Судебные тяжбы между владельцем коттеджа в Красноармейском районе и «Концессиями водоснабжения» длятся с 2018 года. Хозяин с июля 2015 года ни разу не платил за воду, и пытался заверить, что не пользовался центральным водоснабжением. Но сотрудники «Концессии» смогли докопаться до истины, причем в буквальном смысле.

К 2018-му году, когда компания подала в суд на владельца дома, расположенного по улице Якуба Колоса, 79, его долг уже составил 42 тысячи рублей, плюс 25 тысяч рублей пени и госпошлина. Но тот суд «Концессии» проиграли – комиссия не нашла на территории собственника водопроводный колодец.

Прошло время, и сотрудники компании решили еще раз наведаться к дому. Они долго копали и нашли. Оказалось, ушлый хозяин засыпал колодец песком, а сверху прикрыл газоном.

- В раскопанном колодце на глубине двух метров контролеры обнаружили 3 врезки к магистральному водоводу диаметром 500 мм, одна из которых шла к дому по улице Якуба Колоса, 79. Кроме того, сам колодец находится в зоне прохождения канализационного коллектора диаметром 700 мм. Засыпав его, абонент совершил грубое нарушение охранной зоны, обеспечивающей сохранность сетей, - рассказывают «КП-Волгоград» в «Концессии водоснабжения».

На основании новых фактов суд отменил прошлое решение и возобновил рассмотрение дела. На данный момент сумма долга уже выросла до 90 тысяч рублей. А теперь собственнику придется заплатить не только долг, пеню, но и крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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