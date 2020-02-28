В Волжском сбили двух пешеходов: одного на тротуаре, второго на парковке

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:44:16+03:00

К счастью, травмы у пешеходов оказались не серьезными. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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С разницей в несколько часов в Волжском грузовики сбили двух пешеходов. В 09.35 под колесами оказалась 60-летняя женщина. Ее сбил «ГАЗ-2834», за рулем которого находился 28-летний житель Астраханской области. Он сдавал задним ходом и не заметил пенсионерку, которая шла по тротуару.

- Пешеходу на месте оказана помощь, - уточняют в региональном Главке.

А в 12.50 сбили 32-летнего мужчину. Причем опять же сбили не на дороге, а на парковке.

- 34-летний водитель «Форд Транзит», двигаясь по парковке ТРК «ВолгаМолл», совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадавший на месте осмотрен бригадой скорой медицинской помощи. К счастью, травмы оказались не серьезными, - добавляют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU