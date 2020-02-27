Вратарь Мирослав Лобанцев покинул «Ротор»

27 Февр. 2020 2020-02-27T21:43:50+03:00

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Слухи о том, что голкипер Мирослав Лобанцев покинет «Ротор», ходили давно. Сегодня, 27 февраля, в волгоградском клубе подтвердили эту информацию.

- Клуб разорвал с футболистом трудовое соглашение по взаимному согласию, - сообщили в пресс-службе СК «Ротор».

Напомним, Мирослав пришел в команду сине-голубых в июле 2018-го и провел с волгоградской командой практически два года. Он сыграл за «Ротор» 32 матча, из них 13 отстоял на ноль. Но теперь Лобанцев уходит. Как уточнили в клубе, продолжит карьеру в казахстанском клубе «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск).

- Благодарим Мирослава за его вклад в общие победы и успехи! Желаем занять своё место в раме и провести больше сухих игр за новый клуб! Удачи, Мира! – пожелали вратарю в клубе.

«Спасибо, Мирослав, что играл за наш «Ротор». Ты был лучший вратарь волгоградской команды. Удачи в новом клубе!», - желают голкиперу волгоградские фанаты.

ИСТОЧНИК KP.RU