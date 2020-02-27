Максим Виторган снимает в Волгограде «Письма Победы»

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:46:02+03:00

Виторган признался, что давно мечтал побывать в Волгограде. Фото с личной странички актера.

Вместе с Сергеем Буруновым актер прогулялся по городу и по Мамаеву кургану

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Актеры Максим Виторган и Сергей Бурунов со своим проектом «Письма Победы» добрались до Волгограда. Сегодня, 27 февраля, их съемочную группу заметили на Мамаевом кургане.

«Мамаев курган - одно из самых сильных эмоциональных мест, связанных с войной, в которых я бывал. Уже давно вынашиваю планы привезти сюда своих детей. Если вы не были здесь, то очень советую. Правда, раньше, помню, сам город производил совершенно удручающее впечатление. Но, говорят, после Чемпионата мира стало лучше. Верим, надеемся...», - написал в своем инстаграме Максим Виторган.

А вот Сергей Бурунов, кстати, в Волгограде не просто бывал, а жил, точнее учился. Он окончил наше Качинское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности "летчик-инженер".

Напомним, «Письма Победы» - документальный сериал, созданный в поддержку масштабного проекта к 75-й годовщине Победы. В основу сценария легла переписка участников Великой Отечественной войны. Виторган путешествует по памятным местам вместе с другими известными людьми, чьих семей тоже коснулась война. Участники программы занимаются поисками артефактов, зачитывают письма и делятся воспоминаниями родных. Новые серии цикла выходят каждый понедельник на YouTube-канале проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU