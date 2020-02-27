2020-02-27T17:57:40+03:00
Происшествия

Следователи установили личности погибших на пожаре под Волгоградом

В огне сгорели супружеская пара и их друг
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Троица выпивала всю ночь, потому вовремя и не увидели возгорание.Троица выпивала всю ночь, потому вовремя и не увидели возгорание.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
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Следователи Урюпинского отдела СУ СК по региону установили личности погибших на пожаре в хуторе Кухтинский Урюпинского района. В доме живьем сгорели 45-летняя женщина, ее 55-летний сожитель и их 35-летний друг.

Напомним, трагедия произошла сегодня, 27 февраля. Пожар вспыхнул примерно в 10 часов утра. Пожар увидели соседи и вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, дом уже полностью был охвачен огнем. Потушили его оперативно, но спасти тех, кто находился внутри уже не удалось.

- Установлено, что в ночь с 26 на 27 февраля все трое находились дома и употребляли спиртное, -уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону. – Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По мнению специалистов, причиной пожара могла стать неисправная работа электрооборудования либо неправильное обращение с печным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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