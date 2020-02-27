Проблемной высотке на улице Рыкачева в Волгограде нашли нового застройщика

27 Февр. 2020 2020-02-27T17:46:02+03:00

Высотку на Рыкачева строят с 2013 года. Семь лет дольщики ждут свои квартиры. Фото администрации ВО.

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Дом по улице Рыкачева в Тракторозаводском районе Волгограда уже много лет стоит недостроенным. 65 семей ждут свои квартиры вот уже семь лет. И наконец-то хорошая новость: ООО «Дельта» согласилась достроить этот проблемный объект. Причем сделает это компания за счет собственных средств. Областные власти в качестве компенсации предоставили инвестору земельный участок для реализации собственного проекта.

Напомним, высотку на улице Рыкачева, 103 начали строить в 2013 году. Но из-за нехватки средств у застройщиков ее возведение неоднократно приостанавливалось.

- Совместные проверки инспекции Госстройнадзора, правоохранительных и надзорных органов неоднократно выявляли нецелевое использование вложенных дольщиками финансов, - поясняют ситуацию в администрации региона.

На данный момент «коробка» дома готова. Новому застройщику предстоит провести провести внутреннюю отделку помещений, проложить сети электро- и теплоснабжения, сделать тепловой пункт, ливневую канализацию, провести пуско-наладочные работы по запуску лифта, а также выполнить благоустройство территории.

Кстати, у этой компании уже есть опыт по достройке проблемной высотки – именно «Дельта» завершила дом на улице Молодежной, 19 в поселке Ерзовка Городищенского района, который тоже долгое время стоят брошенным.

ИСТОЧНИК KP.RU