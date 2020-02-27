В Волгоградской области за четыре года обещают отремонтировать и построить 37 мостов

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:22:31+03:00

В числе самых масштабных и уникальных проектов - новый мост на ВДСК.

Наш регион попал в федеральный проект «Мосты и путепроводы»

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В ближайшие четыре года – с 2021 по 2024-й – в Волгоградской области намерены построить и реконструировать 37 мостов и переходов. Денег потребуется – более пяти миллиардов рублей. Эти средства Волгоградская область получит из госбюджета в рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы», в который попал регион.

Сейчас наши чиновники из регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства согласовывают с Минтранс РФ список объектов, которые попадут в эту программу. На данный момент точно известны лишь те мосты, работы на которых начнутся уже в 2020-м.

Как сообщают в региональном комитете дорожного хозяйства, в этом году планируется:

- построить два дополнительных путепровода в поселках «Ж/д станция Канальная» и Ивановка Светлоярского района,

- отремонтировать мост через реку Зензеватка в Ольховском районе,

- разработать проектную документацию на капремонт моста через реку Тишанка у Михайловки,

- завершить ремонт мостового перехода через балку Лог в Еланском районе

- и продолжить реконструкцию (второй этап) мостового перехода в составе Волжской ГЭС.

- Кроме того, продолжится реализация долгосрочных проектов, самый масштабный из которых - строительство обхода Волгограда, в рамках которого возведут уникальный мост через Волго-Донской судоходный канал, - напоминают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU