Волгоградцам уменьшили прожиточный минимум почти на 250 рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:10:48+03:00

А у волгоградских детей и вовсе отняли 328 рублей от минимума

Изменить размер текста: A A

Прожиточный минимум – такой интересный показатель, на который, как уверяют чиновники, можно просуществовать, но который никак не соответствует реальным тратам. И, тем удивительнее, когда этот минимум еще больше уменьшается, несмотря на рост цен. Так, по итогу четвертого квартала 2019 года в Волгоградской области величина прожиточного минимума сократилась еще на 244 рубля.

Если в третьем квартале она составляла 9566 рублей в расчете на душу населения, то теперь она равна всего 9322 рубля. Соответствующее постановление было подписано губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым 25 февраля 2020-го.

Напомним, к этой величине привязаны все социальные пособия. Отныне их будут получать те, у кого среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума - 9322,00 руб х 1.5 = 13983 рубля. А право на приобретение социального проездного билета получат лишь те, у кого доход ниже 1,7 прожиточного минимума - 9322 руб х 1,7= 15847,4 рубля.

Отняли прожиточный минимум и у волгоградских детей. За последний квартал его сумма снизилась с 9638 до 9310 рублей.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области отныне составляет – 7613 рублей (было в 3 квартале – 7787 рублей), для трудоспособного населения – 10026 рублей (было в третьем квартале 10277 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU