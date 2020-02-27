2020-02-27T15:37:02+03:00
Происшествия

В Волгограде жертвами лжебанкиров стали учитель, бухгалтер и еще девять человек

За сутки мошенники украли с карточек волгоградцев более 800 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока существуют доверчивые волгоградцы, которые верят звонкам незнакомцев и предоставляют чужим данные своих банковских карт, мошенники будут обманывать их и дальше. За минувшие сутки 26 февраля на удочку лжебанкиров попались еще 11 волгоградцев. Среди них жители из Жирновского, Калачевского районов области, из Волжского, а также Советского, Кировского, Ворошиловского и Дзержинского районов Волгограда. И верят аферистам, которые представляются банковскими работниками, не только старики, но и молодые грамотные люди. Так, у учительницы из Советского района мошенники списали 103 тысячи рублей, у пенсионера из Дзержинского - 228 тысяч рублей; у волгоградского бухгалтера – 78 тысяч рублей. Только двое, зная о преступной схеме, не поверили аферистам и сохранили свои сбережения.

Кстати, с недавних пор мошенники используют новую схему «развода»: они сообщают о якобы закрытии счета и уточняют у граждан, в каком отделении банка им удобнее забрать наличность. В ходе разговора, у не совершавших никаких действий по закрытию счетов граждан, мошенники обманом получают все те же персональные данные, дающие возможность дистанционного снятия денег.

- Уважаемые граждане! Будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – в очередной раз обращаются к волгоградцам сотрудники ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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