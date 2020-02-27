2020-02-27T15:25:30+03:00
Происшествия

Под Волгоградом полуторагодовалый ребенок обварился кипятком

Сейчас он находится в больнице №25
Юлия Данильченко
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Инцидент случился еще 21 февраля в Котельниковском районе Волгоградской области: малыш, которому исполнился 1 год и 4 месяца, случайно обварился кипятком. Перепуганная мамочка не стала обращаться в больницу, решила лечить ребенка дома. Но ожоги оказались слишком серьезными. Четыре дня женщина надеялась, что справится без помощи врачей, однако не вышло. 26 числа мама повезла малыша в районную больницу. Опытные медики приняли решение о госпитализации.

- В центральную районную больницу в Котельниково поступил 26 февраля. В этот же день принято решение о помещении в ожоговое отделение больницы №25 в Волгограде, - рассказали «КП-Волгоград» в областном минздраве.

Чтобы не травмировать малыша длинной поездкой, решили воспользоваться возможностью и эвакуировать юного пациента на вертолете. Погода позволила эксплуатировать санавиацию раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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