Владелица турфирмы, обманувшая сорок волгоградцев, проведет в колонии два года

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:22:06+03:00

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Дело 41-летней Ларисы Назаркиной – бизнесвумен из Волжского - длится уже несколько лет, но сегодня, 27 февраля, Волгоградский областной суд поставил точку. Аферистку отправили в колонию общего режима на два года.

Напомним, эта бизнесменша торговала туристическими путевками по России и за рубеж. За 9 месяцев – с января по август 2018 года – волжанка умудрилась продать путевок на - 1 миллион 370 тысяч рублей. Вот только никто из ее клиентов никуда не поехал. Женщина присваивала деньги себе. Всего, таким образом, она смогла обмануть 41 человека.

Свою вину она признала лишь частично. Волжский горсуд признал Назаркину виновной по статье «мошенничество в особо крупном размере», и приговорил к двум годам колонии. Но волжанка с таким суровым вердиктом не согласилась, и обжаловала в апелляционном порядке, просив суд назначить наказание, не связанное с лишение свободы. Но суд высшей инстанции оставил приговор без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU