В Волгограде конфликт водителей на дороге закончился стрельбой

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:10:24+03:00

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Некоторые водители ведут себя на дороге настолько импульсивно, что становится страшно. Перепалки на тему «кто кому не уступил» или «кто кого подрезал» часто заканчиваются драками. А недавно в Волгограде такой конфликт и вовсе закончился перестрелкой водителей.

Случилось это вечером 20 февраля. В больницу с огнестрельным ранением стопы привезли 45-летнего мужчину. Медики тут же сообщили о криминальном характере травмы в полицию. А они уже выяснили, что стрельбу устроил другой водитель.

- Пострадавший выезжал на своем авто с парковки у продовольственного рынка в Советском районе Волгограда, и сдавая задним ходом, зацепил стоявшую машину. Вспыхнул конфликт, в ходе которого водитель задетого автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил в ногу обидчику. После чего сел в машину и уехал, - рассказывают «КП-Волгоград» в УВМД по городу Волгограду.

«Стрелка» нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний волгоградец. Отрицать свою вину не стал. А «травмат» оказался у него незарегистрированный, оружие изъяли.

- По данному факту завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Грозит волгоградцу до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU