В Волгограде конфликт водителей на дороге закончился стрельбой
Некоторые водители ведут себя на дороге настолько импульсивно, что становится страшно. Перепалки на тему «кто кому не уступил» или «кто кого подрезал» часто заканчиваются драками. А недавно в Волгограде такой конфликт и вовсе закончился перестрелкой водителей.
Случилось это вечером 20 февраля. В больницу с огнестрельным ранением стопы привезли 45-летнего мужчину. Медики тут же сообщили о криминальном характере травмы в полицию. А они уже выяснили, что стрельбу устроил другой водитель.
- Пострадавший выезжал на своем авто с парковки у продовольственного рынка в Советском районе Волгограда, и сдавая задним ходом, зацепил стоявшую машину. Вспыхнул конфликт, в ходе которого водитель задетого автомобиля достал травматический пистолет и выстрелил в ногу обидчику. После чего сел в машину и уехал, - рассказывают «КП-Волгоград» в УВМД по городу Волгограду.
«Стрелка» нашли. Им оказался ранее судимый 33-летний волгоградец. Отрицать свою вину не стал. А «травмат» оказался у него незарегистрированный, оружие изъяли.
- По данному факту завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Грозит волгоградцу до 5 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU