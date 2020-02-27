Волгоградские волонтеры отправили в Швецию 8 собак

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:07:26+03:00

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«В такие моменты тепло разливается по всей моей душе. Восемь маленьких сердечек теперь стали домашними, теперь они шведские эмигранты - Марго, Кристи, Марфа и Мирон, Арвид, Астрид и Дорис, Хамер» - добрый пост оставили волонтеры группы «Помощь Бучу и бездомным животным».

«КП-Волгоград» уже писала о том, что волгоградские зоозащитники наладили связь с заграничными единомышленниками и активно отправляют никому ненужных бездомных собак в Швецию, Германию и даже США. Это очень долгий и трудоемкий процесс, но неравнодушные волгоградцы готовы на все ради доброго дела. На этот раз они нашли каждому питомцу, когда-то спасенному из трудной ситуации, добрые семьи.

- Это все совсем непросто: отправка, дорога, организация нелегкого пути - большая командная работа. Пожелаем нашим собакам долгой и счастливой жизни, - радуются зоозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU