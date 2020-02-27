2020-02-27T14:56:09+03:00
Спорт

Тренер «Ротора» Александр Хацкевич: команда готова работать на результат

К 7 марта сине-голубые вернутся в Волгоград
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скрин видео СК "Ротор".Фото - скрин видео СК "Ротор".
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«Ротор» завершил борьбу за Кубок ФНЛ на 13-м месте. Волгоградцы, конечно же, таким результатом не довольны. А вот тренер сине-голубых Александр Хацкевич считает, что сборы и турнир пошел команде на пользу.

- Если в первых трех играх мы пропустили 6 мячей (это достаточно много), то последние игры уже показали, что ребята понимают, как надо отрабатывать в обороне и что такое игра без мяча. Радует, что наши нападающие забивают. Своими голами они придают уверенность, как нам – тренерам, так и партнерам по команде, - отметил по итогам наставник команды.

Но признается, есть еще моменты, над которыми надо поработать. Чем ребята и займутся после небольшого перерыва. Сейчас у них небольшая передышка, а с 1 марта они опять приступят к тренировкам.

- Как вы в целом оцениваете прошедшие сборы? – интересуется у тренера пресс-секретарь команды.

- Ребята уже вошли в темп, они выдерживают все 90 минут нагрузки. Есть у нас еще травмированные игроки, но к 1 марта, кроме, наверно Анзора Саная, все ребята будут в группе, - отвечает Хацкевич. - К 7 марта команда вернется в Волгоград, чтобы 9 марты выйти на «Волгоград Арену» в боевой готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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