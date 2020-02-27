В Волжском появится свой Арбат - улица мастеров

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:41:32+03:00

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В Волжском решили сделать свой «Арбат» - эдакую улицу мастеров. Появится она на пешеходной аллее вдоль проспекта Ленина, 97. Уже разработан проект. Здесь поставят площадку для уличных музыкантов, сделают зону спокойного отдыха с модульными скамейками, деревянными арками-перголами, современными навесами и разнообразной модульной мебелью по площади всей прогулочной зоны. А, чтобы вся улица выглядела в едином стиле, в комитете администрации города разработали визуальную концепцию фасада здания на проспекте Ленина, 97. Эту концепцию представили всем собственникам заведений и предприятий, расположенных в этом доме. Они должны будут поменять согласно проекту все свои вывески и витрины, чтобы они имели один стиль и цветовую гамму.

Благоустройство коснется и зеленых насаждений – старые деревья подрежут, высадят новые. А все коммуникации по проекту будут размещаться под землей.

- «Волжский Арбат» должен стать визитной карточкой города, - говорят в администрации Волжского.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Специалисты уже приступили к обрезке деревьев и сносу сухостоев.

- Уже провели кронирование елей. Это позволит не скапливаться под ними мусору, кроме того, там планируют уложить газон. Обрезку деревьев планируется завершить до 15 марта.

Напомним, в этом году в Волжском будут благоустроены три территории: проспект Ленина, 97, сквер по проспекту Дружбы и сквер по улице Молодежной. Согласно контрактам, основные работы должны начаться 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU