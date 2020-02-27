2020-02-27T14:02:59+03:00
Происшествия

Под Волгоградом Центром культуры руководил директор с двумя судимостями

Мужчину уволили с должности директора по требованию прокуратуры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Понятное дело, что в небольших поселках с кадрами всегда тяжело, а особенно сложно найти узкопрофильных специалистов. Но доверить руководить культурой судимому человеку – это уже нарушение закона. А в Царицынском сельском поселении оказалось, что у директора МКУ «Центр культурного и спортивно-оздоровительного обслуживания населения» даже не одна, а две судимости. Выяснили это сотрудники прокуратуры в ходе проверки.

- Установлено, что у директора имеется судимость за кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. – По закону судимые лица не допускаются к работе с несовершеннолетними. А если и допускаются, что только на основании разрешения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Оказалось, что мужчина, оформляясь на должность директора, просто скрыл сведения о своей судимости.

На основании представления прокуратуры трудовой договор с судимым руководителем учреждения культуры расторгнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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