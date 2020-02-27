2020-02-27T13:50:05+03:00
Общество

В ВолГУ одобрили четырех кандидатов в ректоры

Ученый совет вуза утвердил всех претендентов, в том числе самовыдвиженца Василия Тараканова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Имя ректора ВолГУ станет известно весной. Фото: Сайт вузаИмя ректора ВолГУ станет известно весной. Фото: Сайт вуза
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В четверг, 27 февраля, в Волгоградском государственном университете прошел ученый совет, на котором утверждали претендентов на пост ректора. Принято решение одобрить все четыре ранее заявленные кандидатуры, в том числе недавно сложившего полномочия экс-ректора Василия Тараканова. Его главным соперником считают Аллу Калинину, которая сейчас временно руководит госуниверситетом.

Также на пост ректора ВолГУ претендуют завкафедрой экономической теории, мировой и региональной экономики Александр Хоперсков и директор Института приоритетных технологий Ирина Запороцкова.

- Трое кандидатов были выдвинуты структурными подразделениями университета, при этом Алла Калинина выдвинута сразу 14 структурными подразделениями ВолГУ. В порядке самовыдвижения подал документы Василий Тараканов, - сообщили «КП-Волгоград» в вузе.

Теперь окончательный список претендентов должны утвердить в Минобрнауки РФ. Комиссия проведет собеседование с кандидатами и проверит их на соответствие 31 марта.

- Ученый совет университета принял решение обратиться с ходатайством к аттестационной комиссии Минобрнауки РФ, администрации Волгоградской области и региональному Совету ректоров учесть мнение структурных подразделений университета, - добавили в ВолГУ.

После ректора госуниверситета выберут тайным голосованием на конференции, где делегатами будут представители всех подразделений вуза. Чтобы одержать победу в первом туре, необходимо набрать 50% + один голос от их общего числа. Дата выборов еще не известна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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