Под Волгоградом многодетную мать лишают прав на четверых детей

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:43:46+03:00

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Судьба четверых детей из Ленинского района сейчас под большим вопросом: то ли дети окажутся в детдоме, а потом их заберут в другую семью, то ли нерадивые родители смогут доказать свою состоятельность и вернут их в родную семью.

Известно, что 34-летняя женщина последние 10 лет находится под контролем ПДН. Она вместе с мужем вела разгульный образ жизни. Когда была реальная угроза потерять малышей, парочка взялась за ум, оба вернулись в нормальную жизнь. Но недавно все началось снова: пьянки, отсутствие еды, чистой одежды и элементарного ухода. И это в отношении не только детей 6, 9 и 14 лет, но и двухгодовалого малыша. Лишь за последний год мать привлекали к ответственности четыре раза, но она не изменила поведение.

- В настоящее время полицейские собрали материал на лишение многодетных супругов родительских прав и возбудили уголовное дело. Трое старших детей сейчас находятся в приюте, младшая – под опекой бабушки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU