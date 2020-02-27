2020-02-27T15:29:42+03:00
Общество

Больные муковисцидозом из Волгоградской области не получали лекарства

Прокуратура восстановила права 20 жителей
Юлия Данильченко
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20 жителей Волгоградской области, больные муковисцидозом, остались без дорогостоящих лекарств. Это редкое генетическое заболевание, которое требует своевременного лечения. На борьбу за их права встала прокуратура. В конце 2019 года было установлено, что люди не получали вовремя жизненно необходимые медикаменты, а сами купить их не могли. Страдали не только взрослые, но и маленькие дети.

- К примеру, по иску прокурора Николаевского района Волгоградской области 3-летний пациент обеспечен необходимым количеством лекарственного препарата «Тобрамицин» на сумму более 1,5 миллионов рублей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Такие же случаи произошли в Волжском, также в Советском и Тракторозаводском районе Волгограда. Надзорные органы и дальше проверяют, не нарушены ли требования законодательства о здравоохранении в отношении других больных. По информации облздрава, только в 2019 года на лекарства людей с этой болезнью потратили 90 миллионов рублей.

- При этом зачастую пациенты обращаются в суд, чтобы получить препарат не из утвержденного Правительством РФ списка бесплатных для них лекарств, а более дорогостоящий аналог, - говорят в комитете.

Всего в регионе 45 жителей с диагнозом муковисцидоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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