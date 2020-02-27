Больные муковисцидозом из Волгоградской области не получали лекарства
20 жителей Волгоградской области, больные муковисцидозом, остались без дорогостоящих лекарств. Это редкое генетическое заболевание, которое требует своевременного лечения. На борьбу за их права встала прокуратура. В конце 2019 года было установлено, что люди не получали вовремя жизненно необходимые медикаменты, а сами купить их не могли. Страдали не только взрослые, но и маленькие дети.
- К примеру, по иску прокурора Николаевского района Волгоградской области 3-летний пациент обеспечен необходимым количеством лекарственного препарата «Тобрамицин» на сумму более 1,5 миллионов рублей, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.
Такие же случаи произошли в Волжском, также в Советском и Тракторозаводском районе Волгограда. Надзорные органы и дальше проверяют, не нарушены ли требования законодательства о здравоохранении в отношении других больных. По информации облздрава, только в 2019 года на лекарства людей с этой болезнью потратили 90 миллионов рублей.
- При этом зачастую пациенты обращаются в суд, чтобы получить препарат не из утвержденного Правительством РФ списка бесплатных для них лекарств, а более дорогостоящий аналог, - говорят в комитете.
Всего в регионе 45 жителей с диагнозом муковисцидоз.
ИСТОЧНИК KP.RU