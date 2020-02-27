Экс-полицейский за взятку разрешил 119 мигрантам работать в Волгоградской области

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:57:34+03:00

Мужчина и его сообщница попали под три уголовных статьи

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Под три статьи уголовного кодекса попали сообщники, незаконно легализовавшие 119 мигрантов на территории Волгоградской области. Один из соучастников преступления – бывший заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Городищенскому району. Его знакомая предложила выгодную схему: она находит мигрантов, а он пользуется своим служебным положением и подделывает документы.

Таким образом более ста граждан Китая, республик Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан обосновались в регионе, скорее всего, на полях. Подсудимая также подыскивала людей, которые готовы были дать нелегалам прописку.

- Противоправная деятельность подозреваемых была пресечена в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области, - прокомментировали в пресс-службе областного Главка.

За несколько месяцев подсудимые заработали минимум 119 тысяч рублей. Не та сумма, за которую стоит сидеть в тюрьме.

- Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. В настоящий момент материалы дела переданы судье для решения вопроса о принятии его к производству, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU