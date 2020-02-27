2020-02-27T12:13:05+03:00
Общество

В Волгограде мошенники предлагают заплатить за «Чистый знак»

Представляются аферисты сотрудниками Роспотребнадзора
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде и области в последнее время участились случаи, когда бизнесменам предлагают за небольшую сумму в три тысячи рублей внести товар в национальную единую систему маркировки товаров «Честный знак», учрежденную правительством страны для искоренения фальсификата, контрабанды и «санкционки». Волгоградское управление Роспотребнадзора предупреждает предпринимателей, что представляющиеся сотрудниками ведомства лица таковыми на самом деле не являются. А предложение регистрации в системе за деньги - чистой воды мошенничество.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области не оказывает подобные платные услуги, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном ведомстве.

Тем бизнесменам и руководителям организаций, кто получил подобное предложение, советуют сообщить о случаях мошенничества в полицию и в Роспотребнадзор. Сделать это можно по телефону горячей линии (8442) 24-36-30, по телефону доверия 23-21-49 или на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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