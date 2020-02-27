В горящем под Волгоградом доме погибли три человека

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:43:35+03:00

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Трагедия, унесшая жизни трех людей, произошла в хуторе Кухтинский, который расположен в Урюпинском районе. Около одиннадцати часов утра 27 февраля в частном доме случился пожар. Соседи немедленно сообщили о ЧП диспетчеру. Через несколько минут на место приехали спасатели. Было известно, что внутри жилища находились люди. Огонь охватил почти сорокаметровую площадь.

Через полчаса сотрудникам ГУ МЧС удалось ликвидировать горение. Уже при осмотре нашли тела троих мужчин, которые не смогли выбраться из пылающего дома. Эксперты выясняют причины случившегося. Проверкой по факту гибели людей займется следственный комитет.

- Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. От этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU