Тройное ДТП устроил в Волгограде водитель грузовика

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:20:17+03:00

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Сразу три автомобиля столкнулись утром в эту среду на Второй продольной магистрали в Советском районе Волгограда. 48-летний водитель за рулем грузовика «ИПВ 5761ЕЭ» ехал по проспекту Университетскому и напротив дома на Гвоздкова, 1А, решил перестроиться. По предварительным данным, при этом мужчина не уступил дорогу и в итоге столкнулся с ехавшим в том же направлении Volkswagen Passat. От удара тяжелой махины иномарку вынесло на встречку, где она в свою очередь врезалась в «Киа Рио». Иномарки разметало по дороге. «Киа» получила серьезные повреждения, а находившаяся в салоне женщина – различные травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, с места происшествия в больницу увезли 29-летнюю пассажирку, которая ехала в «Киа Рио».

А на севере Волгограда в тот же день 25-летняя женщина чуть не угробила двоих малышей, врезавшись на своей «пятнадцатой» в шиномонтажку.

ИСТОЧНИК KP.RU