2020-02-27T10:20:17+03:00
Происшествия

Тройное ДТП устроил в Волгограде водитель грузовика

В столкновении фургона и двух иномарок пострадал женщина
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Три автомобиля столкнулись на Второй продольной.Три автомобиля столкнулись на Второй продольной.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Сразу три автомобиля столкнулись утром в эту среду на Второй продольной магистрали в Советском районе Волгограда. 48-летний водитель за рулем грузовика «ИПВ 5761ЕЭ» ехал по проспекту Университетскому и напротив дома на Гвоздкова, 1А, решил перестроиться. По предварительным данным, при этом мужчина не уступил дорогу и в итоге столкнулся с ехавшим в том же направлении Volkswagen Passat. От удара тяжелой махины иномарку вынесло на встречку, где она в свою очередь врезалась в «Киа Рио». Иномарки разметало по дороге. «Киа» получила серьезные повреждения, а находившаяся в салоне женщина – различные травмы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, с места происшествия в больницу увезли 29-летнюю пассажирку, которая ехала в «Киа Рио».

А на севере Волгограда в тот же день 25-летняя женщина чуть не угробила двоих малышей, врезавшись на своей «пятнадцатой» в шиномонтажку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горящем под Волгоградом доме погибли три человека
Тройное ДТП устроил в Волгограде водитель грузовика
В Волгограде автоледи протаранила шиномонтаж: двое детей в больнице
У напавших на волжанина мужчин нашли экстремистские книги и оружие
Ушел из жизни создатель волгоградского трио «Альманах» Сергей Хайлов
На полигоне под Волгоградом испытают «Шмель» и «Солнцепек»
В Волжском лучшей паре подарят свадьбу
Прокуратура наказала чиновников из мэрии за препоны застройщикам
В Волгоградской области ждут нашествия саранчи
Волжанин купил в интернете права и поехал пьяным кататься
«Ротор» выиграл у «Мордовии» и занял 13-е место в Кубке ФНЛ
Волгоградцам за сбыт фальшивых купюр дали 8 лет колонии на троих
Волгоградцам один блин на Масленицу обойдется в 3 рубля
Проект аквапарка в пойме Царицы будет разрабатывать ВЯЗ
В Волгограде снова ушла под землю дорога
В Волгограде обсуждают проект новой дороги в Дзержинском
Мошенники списали со счета волгоградской пенсионерки миллион рублей
Супруги из Самары торговали наркотиками в Волгоградской области
14-метровое чучело Масленицы установили в Волгограде
Волгоградский ветврач, пропускавший непроверенные яйца в супермаркеты, останется под стражей
В Волгограде соединяют новую дорогу на Электролесовской с улицей Автомобилистов
За сутки в Волгоградской области сбили четыре пешехода: один погиб, трое в больнице
В Волгограде живодеры порезали 9 щенков и выбросили их в мусорный бак
Застройщику ЖК «Изумрудный город» дали три года «условно»
Ешь и худей: волгоградский губернатор рассказал, что будет выпускать завод по переработке кукурузы
Большая вода идет: на Волжской ГЭС готовятся к весеннему паводку
В Волгоградской области семь школ еще закрыты на карантин по гриппу
В Волгограде гендиректора завода будут судить за плавку металла в небезопасных печах