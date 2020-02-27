В Волгограде автоледи протаранила шиномонтаж: двое детей в больнице

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:31:13+03:00

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Сразу трое детей пострадали в результате ДТП 26 февраля в Волгограде. В Тракторозаводском районе не справившаяся с управлением 25-летняя женщина чуть не угробила двоих малышей. Автоледи за рулем «ВАЗ-2115» ехала по улице Дзержинского в сторону Селезневки и на повороте протаранила забор и стену шиномонтажной мастерской на улице Малоярославецкой, 1. Перед автомобиля всмятку. Находившиеся в салоне чудом остались живы. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в больницу с места ДТП увезли саму женщину-водителя, 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку.

19-летний парень не уступил дорогу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

А вечером в Кировском районе на улице Люблинской 19-летний парень на «пятерке» врезался в Toyota Chaser. По предварительным данным, неопытный водитель не уступил дорогу на перекрестке, что и стало причиной аварии. В ДТП пострадал 15-летний пассажир ВАЗа и 33-летняя пассажирка иномарки. Сейчас они в больнице под присмотром медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU