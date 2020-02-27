У напавших на волжанина мужчин нашли экстремистские книги и оружие

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:32:10+03:00

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Сотрудники волгоградского УФСБ вместе с коллегами из Главка задержали двух жителей Волгоградской области, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Волжского. На основании возбужденного уголовного дела по статье «Грабеж» силовики провели обыски в доме мужчин. Как оказалось, те увлекались экстремистскими книгами, имели при себе оружие и даже наркотики.

- Изъяты книги «Сады праведных», «Крепость мусульманина», охотничий карабин «Сайга», травматический пистолет «Гроза» с разрешениями, имеющими признаки подделки, а также входящие в перечень сильнодействующих веществ ампулы с маркировкой «Мастерон. Дростанолон», - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.

Впоследствии дело передали следователям Волжского, которые разбираются во всех возможных преступлениях задержанных. Мужчин оставили под стражей до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU