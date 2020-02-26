2020-02-26T19:13:56+03:00
Политика

На полигоне под Волгоградом испытают «Шмель» и «Солнцепек»

На учения выйдут огнеметчики
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны.Фото с сайта Минобороны.
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На полигоне Прудбой, расположенном в Волгоградской области, проходят учения огнеметного подразделения полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО). Они испытывают новейшие реактивные пехотные огнеметы РПО «Шмель» и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Также военные отработают развёртывание в боевой порядок и занятие огневых позиций, их инженерное оборудование и маскировку, подготовку к открытию огня и разведку целей.

- Перед тем, как приступить к выполнению задач на полигоне, контрактники отработали все навыки на современном интерактивном учебно-тренировочном комплексе «Янычар», который предназначен для подготовки огнеметчиков к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М», - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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