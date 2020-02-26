В Волжском лучшей паре подарят свадьбу

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:41:37+03:00

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В Волжском решили возобновить позабытый, но некогда популярный конкурс на лучшую свадебную пару.

- В этом году после пятилетнего перерыва мы возобновили проведение конкурса, но немного изменили его формат, – рассказала начальник отдела ЗАГС № 2 Елена Алексеева. – Если раньше участниками становились пары, которые уже вступили в брак, то в нынешнем году впервые в нем примут участие будущие молодожены – те, кто планируют создать семью в 2020 году.

Конкурс «Лучшая свадебная пара-2020» пройдет 4 апреля на сцене центра культуры и искусств «Октябрь». В нём примут участие 9 пар волжан.

Выбирать победителей будут в два этапа: сначала на отборочном туре и финал. Оба этапа будут проходить в «Октябре». Свадебные пары должны будут показать свои таланты и рассказать истории своей любви.

- Главным призом для пары-победителя конкурса станет организация их свадьбы от лучших специалистов свадебной индустрии Волгограда и Волжского «под ключ», - отмечают в администрации Волжского.

ИСТОЧНИК KP.RU