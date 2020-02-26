Прокуратура наказала чиновников из мэрии за препоны застройщикам

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:14:01+03:00

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В Волгоградской области часто ругают застройщиков – мол, не уложились в сроки, построили кое-как на скорую руку… А вот застройщик, который возводит два 23-этажных дома в Дзержинском районе Волгограда, самому пришлось идти в прокуратуру, чтобы побороть недочеты чиновников. Дело в том, что его загнали в жесткие рамки, противоречащие закону.

- В 2019 году администрация Волгограда выдала компании разрешение на строительство со сроком действия до 31.12.2021. А по проекту срок постройки домов – 33 месяца, и по закону именно на этот срок должно выдаваться разрешение, - поясняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. – Это могло привести к приостановке стройки, а значит, к нарушению прав дольщиков.

Что примечательно, вышеуказанная компания не единственная, кому администрация Волгограда выдала «неправильное» разрешение. С такой же проблемой столкнулся и предприниматель, который строит блокированный дом в Кировском районе. Ему чиновники на год от положенного срока сократили действие документа.

- По протестам прокуратуры чиновники внесли изменения в разрешения на строительство, сроки их действия приведены в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, виновное в нарушениях закона должностное лицо департамента по градостроительству и архитектуре администрации города привлечено к дисциплинарной ответственности, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU