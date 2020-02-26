В Волгоградской области ждут нашествия саранчи

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:24:07+03:00

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Близится весна и в Волгоградской области уже готовятся встречать выжирающую все на своем пути саранчу. Итальянский прус вышел из депрессии и готов вредить посевам. Прошлой осенью его кубышки обнаружили в 15 районах региона на площади более 14,2 тысячи гектаров. Пострадать от нашествия итальянской саранчи могут Заволжье, а также ряд центральных и северных районов. Но больше всего кубышек нашли в Быковском, Ленинском, Среднеахтубинском и Суровикинском районах. Эта саранча обожает кукурузу, злаки, зерновые, подсолнечник, бахчевые и овощные культуры. Не брезгует и виноградом, плодовыми и лиственными деревьями. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном филиале Россельхозцентра, чтобы избежать потери сельхозкультур обработать от саранчи в 2020 году в регионе планируют 42 тысячи гектаров земель. В бюджете на это заложили 17 миллионов рублей.

- Основные работы прогнозируются в Быковском, Среднеахтубинском, Ленинском, Николаевском районах Заволжья. Объем будет корректироваться по результатам контрольного весеннего обследования, - отметила на зональном совещании руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области Раиса Липчанская.

В прошлом году численность пруса в нашей области возросла. Окрылившиеся особи отметились в Среднеахтубинском районе на площади около полутора тысяч гектаров. Обработали от саранчи в пять раз больше.

ИСТОЧНИК KP.RU