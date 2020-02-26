Волжанин купил в интернете права и поехал пьяным кататься

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:15:12+03:00

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Интернет – большая свалка, где можно найти и купить почти все – от книги до диплома об образовании. А, например, 23-летний житель Волжского Волгоградской области купил в сети водительское удостоверение. И, что удивительно, больше года он ездил с этим «липовым» документом, пока в декабре 2019-го «фальшивку» не обнаружили гаишники.

- 1 декабря прошлого года сотрудники ОГИБДД Управления МВД России по Волжскому остановили для проверки автомобиль. Оказалось, что водитель был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Стали оформлять протокол и выяснилось, что предъявленное им водительское удостоверение было оформлено на другого человека, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе областного суда.

Как установили следователи, волжанин купил права в ноябре 2018-го по объявлению в интернете. Естественно, никакие курсы вождения он не заканчивал. Говорит, вынужден был купить «липовое» водительское удостоверение, чтобы обеспечивать семью.

Свою вину волжанин признал. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU