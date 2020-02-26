«Ротор» выиграл у «Мордовии» и занял 13-е место в Кубке ФНЛ

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:18:00+03:00

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26 февраля «Ротор» завершил борьбу за Кубок ФНЛ-2020. К сожалению, показали там самый лучший результат - 13-е место. Но напоследок сине-голубые все же порадовали болельщиков красивой игрой и победой, разгромив всухую ФК «Мордовия». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу волгоградцев.

К концу турнира игроки «Ротора» (среди которых много новичков) наконец-то сыгрались и показали атакующий футбол. С первых минут волгоградцы завладели инициативой, а на 30-й минуте Камиль Муллин забил первый гол. - Мы могли укрепить преимущество: опасный момент создал Ткачук, пробив со штрафного, затем был неточный удар головой Микелтадзе в нескольких метрах от ворот, но до перерыва счет на табло не изменился, - рассказывают в пресс-службе «Ротора».

Во втором тайме Муллин оформил дубль.

- Помогла «грузинская связка» — Кипиани прошёл по левому краю штрафной, сделал пас на Микелтадзе, а тот переправил мяч поджидающему у штанги форварду, - описывают победный гол в волгоградском клубе.

Итог – 13 место в Кубке ФНЛ. Команда возвращается с Кипра в Волгоград готовиться к матчам весенней части сезона Олимп-Первенство ФНЛ. Напомним, первая игра пройдет 9 марта на «Волгоград Арене». «Ротору» будет противостоять ФК «Нефтехимик».

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Ротор» — «Мордовия» — 2:0 (1:0)

26 февраля. Пафос. Стадион «Куклия»

«Ротор»: Нестеренко, Николаев, Довбня (Киселев, 82), Байрыев (к) (Удалый, 45), Ткачук, Серченков, Песегов (Удалый, 45), Алейник (Фатуллаев, 79), Кипиани (Султонов, 65), Муллин (Галаджан, 65), Микелтадзе.

«Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Теняев, Юсупов, Стрелов, Сарычев, Орлов, Федак (Купцов, 74), Бояркин (Абрамов, 73), Соболев, Ермаков.

Голы: Муллин, 30 (1:0); Муллин, 49 (2:0)

Предупреждения: Серченков — Стрелов, Бояркин

ИСТОЧНИК KP.RU