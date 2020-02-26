2020-02-26T15:56:39+03:00
Происшествия

Волгоградцам за сбыт фальшивых купюр дали 8 лет колонии на троих

Фальшивомонетчики успели потратить 30 тысяч «липовых» рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Восемь лет колонии общего режима получили три друга в Волгограде, которые решили, что можно печатать деньги на принтере и жить на них. Мужчин признали виновными по статье «хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ».

Как установили следователи, три друга в возрасте 31, 32 и 35 лет напечатали себе «липовые» двухтысячные купюры на цветном принтере и стали за них покупать продукты. Выбирали для покупок в основном маленькие магазинчики или киоски. Давали крупную купюру, а на сдачу получали подлинники.

- Всего с 27 ноября по 02 декабря 2018 на территории Астраханской и Волгоградской областей они умудрились сбыть 15 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Вычислили дельцов сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СЧ ГСУ ГУ МВД России.

- Двоим сообщникам суд дал по 2 года и 2 месяца колонии общего режима. Третьего подельника отправили за решетку на 3,5 года, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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