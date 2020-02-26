2020-02-26T15:13:43+03:00
Общество

Волгоградцам один блин на Масленицу обойдется в 3 рубля

Аналитики сервиса « Яндекс» посчитали, во сколько обойдется традиционное лакомство
Юлия Данильченко
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Волгоградцам один блин обойдется всего 3 рубля.Волгоградцам один блин обойдется всего 3 рубля.Фото: Юлия ЕРМАКОВА
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Началась масленичная неделя, а это значит, что из каждого окошка пахнет горячими блинчиками, хозяйки ломают голову над начинками и стараются угодить родным. Традиционное лакомство некоторые готовят все праздники, а это выходит в копейку. Если быть точным, один блинчик обойдется волгоградцу в 3 рубля. Точную стоимость посчитали аналитики популярного сервиса «Яндекс» со ссылкой на «Едадил». За тридцать блинов придется заплатить 97 рублей. И то при условии, что молоко стоит не дороже 55 рублей, 4 яйца – 21 рубль, 400 грамм муки – 12 рублей, а нужное количество масла, соли сахара – 9 рублей.

Исследователи считают, что цена на блины в Волгограде одна из самых низких. Из 16 крупных городов он стоит на 13 месте, дешевле блины только в Уфе и Перми. Дешевле у нас красная и икра, творог, сметана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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