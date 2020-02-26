2020-02-26T14:18:52+03:00
Общество

Проект аквапарка в пойме Царицы будет разрабатывать ВЯЗ

В Волгограде уже в который раз будут разрабатывать концепцию освоения поймы реки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Такой проект волгоградцы утвердили на слушаниях пару лет назад.Такой проект волгоградцы утвердили на слушаниях пару лет назад.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Чего только не планировали сделать в пойме реки Царицы за последние 15 лет. Проекты разрабатывали и местные архитекторы, и даже голландские. За дело брались инвесторы, даже проводили слушания. Варианты предлагали разные - торговый центр, спортивно-развлекательный комплекс, резиденция Деда Мороза, аквапарк, дельфинарий и канал, где можно кататься на лодочках. И вот заросший камышом лакомый кусок земли в самом центре Волгограда в стотысячный раз обещают превратить в благоустроенную зону отдыха. На этот раз очередной проект будет разрабатывать новое муниципальное учреждение - городской центр компетенций «ВЯЗ». Именно ему в 2020 году предстоит придумать концепцию дальнейшего развития поймы реки Царицы. И снова авторы вернулись к «бородатой» идее строительства аквапарка.

Это будет первый проект созданного мэрией в начале года центра компетенций по вопросам городской среды. «ВЯЗу» доверили вершить судьбу поймы реки Царицы от уже закатанной в плитку части у Астраханского моста до улицы Глубокоовражной. Дизайн-проект должен быть готов к концу весны. Разработчики обещают по максимуму учесть пожелания горожан, в том числе велоактивистов.

- Главная задача - сделать этот участок поймы местом отдыха и досуга горожан всех возрастов. Поэтому рассматриваем возможность создания здесь различных тематических зон, включая зону активного отдыха, в том числе размещение аквапарка, - отмечает главный архитектор «ВЯЗа» Дмитрий Селивохин.

Также архитекторы рассматривают вариант создания прогулочных террас и дорожек на склонах, как уже сделали на правом склоне поймы Царицы. Обещают не забыть и о зелени. А пока изучают рельеф, схему размещения коммуникаций, особо охраняемых зон и прочие особенности участка.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, пойма однозначно останется зоной отдыха. Задача специалистов «ВЯЗа» - создать на месте камыша и буераков действительно комфортное пространство, которое станет продолжением уже обустроенного участка у «Гасителя», интерактивного музея и набережной. Презентуют концепт к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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