2020-02-26T14:20:02+03:00
Происшествия

В Волгограде снова ушла под землю дорога

Место оградили красной лентой, но пока не ремонтировали
Юлия Данильченко
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Асфальт провалился на улице Штеменко. Фото: Николай БабкинАсфальт провалился на улице Штеменко. Фото: Николай Бабкин
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С наступлением тепла настоящей проблемой для волгоградцев стали массовые обвалы асфальта во дворах. За сутки в северной части произошло сразу два таких инцидента. Сначала огромная дыра образовалась у дома №3 по улице Дзержинского в Тракторозаводском районе. Там асфальт буквально ушел под землю, а вместе с ним едва не укатилась иномарка. Затем в Краснооктябрьском возле многоэтажки №30 по улице Штеменко очередной провал прямо посреди внутридворовой дороги. Размеры образования более трех метров.

- Произошел провал асфальтового покрытия, под которым находилась плита перекрытия проходного тоннеля с коммуникациями теплоснабжения. Восстановительными работами будут заниматься сотрудники «Концессии теплоснабжения», - прокомментировали «КП-Волгоград» в управляющей компании дома.

Фото: Николай Бабкин

Фото: Николай Бабкин

Действительно, сотрудники концессии приезжали на место и оградили его красной лентой, бетонными плитами и досками, чтобы туда не провалился невнимательны автомобилист. Жильцы в ожидании ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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