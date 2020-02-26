2020-02-26T14:12:24+03:00
Общество

В Волгограде обсуждают проект новой дороги в Дзержинском

Начались общественные обсуждения проекта планировки и межевания участка на улице 8-й Воздушной армии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Улицу Хорошева соединят с 8-й воздушной.Улицу Хорошева соединят с 8-й воздушной.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На Семи Ветрах в Дзержинском районе Волгограда хотят построить еще одну новую дорогу. В 2019 году там продлили на 770 метров улицу Хорошева, связав бульвар 30-летия Победы и Дворец водных видов спорта. Теперь в планах строительство четырехполосной дороги на улице 8-й Воздушной армии. Закатать в асфальт хотят километровый участок от улицы Симонова до новой дороги на Хорошева. Первый этап - общественные обсуждения проекта планировки и межевание территории общей площадью около 13,1 гектара.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, помимо четырехполосной трассы на улице 8-й Воздушной армии предусмотрели местные проезды, новые остановки общественного транспорта и перенос уже существующих. Двухполосные дороги-дублеры, которые расположены по краям парка «Семейный» хотят реконструировать. Плюс к этому - продлить проезд по четной стороне от 24-го дома до пересечения с новым отрезком улицы Хорошева.

Не забыли и о местах отдыха. Прогулочные зоны появятся на пустыре у домов № 9а, №11Б и №19 на улице 8-й Воздушной армии. В итоге вместе со строительством дорог благоустроят зеленую зону площадью 2,5 гектара.

Новшества затронут парк Семейный.

Новшества затронут парк Семейный.

- Проектом предлагается изменение границ существующего объекта озеленения общего пользования с частичным сохранением благоустройства (существующего фонтана и прогулочных дорожек), - говорится в пояснительном документе.

Зато фонтан тоже планируют реконструировать, а деревья сохранить по максимуму.

Проект планировки и межевания до 23 марта 2020 года размещен на сайте мэрии. В городском департаменте градостроительства и архитектуры на улице Порт-Саида, 7а, его можно увидеть вплоть до 23 марта по будням с 10 до 12 часов. Городские власти обещают учесть все предложения, которые поступят от волгоградцев и бизнесменов, до того, как приступят к разработке проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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