2020-02-26T13:03:31+03:00
Происшествия

Мошенники списали со счета волгоградской пенсионерки миллион рублей

Бабушку предупреждали, что ее обманывают аферисты, но она не поверила
Юлия Данильченко
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73-летняя жительница Михайловки обратилась в полицию после того, как с ее счета пропал миллион рублей. Бабушку обманули мошенники. Ей позвонил незнакомец и напугал пенсионерку, что ее средства в опасности. Он предложил перевести деньги на другой счет. Жертва аферистов даже обратилась в настоящий банк, где ее предупредили: это преступники. Но женщина не поверила и потеряла накопленные средства.

В Красноармейском районе Волгограда по такой же схеме обманули 50-летнюю учительницу, украв у нее 81 тысячу. А со счета 38-летней волжанки злоумышленники списали 539 тысяч. сделал это аферист под видом лжебанковского сотрудника. Он завладел персональными данными и списал деньги.

- По всем фактам мошеннических действий сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей и задержание преступников, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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