2020-02-26T12:27:44+03:00
Происшествия

Супруги из Самары торговали наркотиками в Волгоградской области

Им дали по 12 лет колонии строго режима
Юлия Данильченко
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Сотрудники наркоконтроля накрыли в Волгограде семейную парочку из Самары, торговавшую в области сильнейшими наркотиками. Мужчина 30 лет и его 29-летняя возлюбленная поставляли запрещенные вещества в регион, делили на мелкие партии и передавали сообщникам – двум волгоградцам 28 и 29 лет. Те расфасовывали товар на дозы и делали закладки.

Дома у преступников нашли почти полтора килограмма опасной отравы. В ходе расследования, которое проводили ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, накроторговцы так и не признали свою вину. Над ними состоялся суд. Доказательств их вины было слишком много.

- С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчин к наказанию от 10,5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Их сообщница осуждена к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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