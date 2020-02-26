14-метровое чучело Масленицы установили в Волгограде

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:43:34+03:00

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Третий день волгоградцы пекут блины, угощают ими и угощаются - Масленица идет. У каждого дня недели - свое значение. В среду - лакомка, зять идет к теще на блины. А в Прощеное воскресенье устроят проводы зимы. Главные городские гулянья на Масленицу 2020 в Волгограде пройдут в пойме Царицы. Там уже установили 14-метровое чучело – идем на рекорд. Собрали каркас для огромной куклы рабочие муниципального предприятия «Северное». Для этого понадобился специальный монтажный кран с телескопической стрелой.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сейчас деревянный каркас чучела наполняют соломой и сосновыми ветками. Затем дорожники будут придумывать Масленице наряд, для этого уже закупили более 700 метров разноцветных тканей. А после в руки чучелу вложат символ уходящей зимы - снежинку.

Кстати, «лицо» чучелу тоже делали рабочие, как могли. Глаза, рот нарисовали масляными красками, а ресницы сделали из отработанных щеток, которые цепляют на тракторы для уборки улиц.

Чучело наполнят хвоей и соломой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Народные гулянья в пойме Царицы начнутся в полдень 1 марта. «Широкая Масленица» подготовила волгоградцам немало приятных сюрпризов.

Программа праздничных мероприятий на Масленицу 2020 в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU