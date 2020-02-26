Волгоградский ветврач, пропускавший непроверенные яйца в супермаркеты, останется под стражей

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:36:18+03:00

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Под стражей останется бывший ветврач ГБУ «Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных», которого подозревают в получении крупной взятки – почти полутора миллионов рублей. С 2019 года мужчина получал от волгоградского фермера крупные суммы денег за то, что не проверял продукцию. Неизвестно, сколько яиц поступило на прилавки крупных супермаркетов.

- Для придания законности своим действиям, подозреваемый фиктивно трудоустроил на станцию по борьбе с болезнями животных свою супругу, на банковский счет которой под видом заработной платы перечислялась часть незаконного денежного вознаграждения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.

Ветврача взяли под стражу до 10 апреля, но он попытался обжаловать это решение. Но служитель Фемиды остался непреклонен и не изменил подозреваемому меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU