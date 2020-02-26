В Волгограде соединяют новую дорогу на Электролесовской с улицей Автомобилистов

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:02:16+03:00

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Новую магистраль, которая соединит Кировский и Советский районы Волгограда, а также станет полноценным дублером Второй продольной, начали строить в 2019 году. Сейчас дорожники «ДСЭР Советского района» работают на разворотном кольце на улице Автомобилистов. Именно в этой точке «встретились» уже существующая дорогая и новая.

- Сейчас на первом участке от Автомобилистов до соединительного проезда рядом с ТК «Акварель» ведется планировка территории. Вдоль будущей дороги уже проложено более километра системы ливневой канализации из трубопроводов диаметром до 500 мм и установлены ливнеприемные колодцы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Как только в городе-герое установится хорошая, сухая погода, подрядчик начнет первый этап ремонта самого покрытия: дорожники снимут грунт, сделают щебеночно-песчаную подушку. Кстати, учтут не только тротуары для пешеходов, но и велосипедные дорожки. Напомним, ремонт и строительство магистралей проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU