За сутки в Волгоградской области сбили четыре пешехода: один погиб, трое в больнице

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:13:58+03:00

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Из пяти аварий, которые произошли на магистралях Волгоградской области 25 февраля, четыре связаны с пешеходами. Три из них получили увечья, а одна женщина погибла из-за невнимательных водителей. Первое ДТП случилось в поселке Октябрьский на улице Круглякова около семи часов утра. 73-летняя пенсионерка вышла на проезжую часть в неположенном месте, ее сбила «Дэу Нексия», за рулем которой находился 57-летний мужчина. Селянка умерла на месте.

Примерно в это же время в Волжском 32-летний мужчина за рулем «ГАЗа» сбил 45-летнюю горожанку, переходившую улицу Ленина по «зебре». Около одиннадцати дня под колесами «Даф» оказалась 74-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Она также не нарушала правил, когда вышла на пешеходный переход на улице Землячки.

Спустя три часа в Волжском 36-летний водитель «Рено Логан» сбил 9-летнего подростка: мальчик выскочил на улицу Свердлова и пытался перебежать на другую сторону дороги, но не успел. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пострадавшим оказана медицинская помощь, троих госпитализировали. А водителям и пешеходам напоминают о ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU