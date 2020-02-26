2020-02-26T08:38:35+03:00
Общество

В Волгограде живодеры порезали 9 щенков и выбросили их в мусорный бак

Волонтеры смогли спасти только половину
Юлия Данильченко
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Фото: волонтеры приюта "Дино"Фото: волонтеры приюта "Дино"
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Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе Волгограда 25 февраля. Рабочие услышали звуки, издающиеся из мусорного бака на улице Уссурийской у дома №45, заглянули и увидели там девять изувеченных щенков. Они связались с волонтерами, которые тут же приехали на место. Даже у зоозащитников эта картина вызвала шок: живодеры орудовали ножом или чем-то острым. До ветеринарной клиники доехали только четыре малыша, остальные погибли от смертельных ран. Добровольцы приюта «Дино» возмущены, они будут писать заявление в полицию. Правда, ветеринары не захотели связываться.

- Ветеринары отказались писать заключение осмотра животных для полиции, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры. - Все щенки ранены, но ранения не смертельные. Врач заверил, что порезы затянутся со временем. Правда, одному все же придется делать операцию. Сейчас животные на передержке.

Зоозащитники также ищут свидетелей, которые могли бы рассказать о данном событии. Связаться можно по телефону - 8 (961)-058-87-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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