2020-02-25T18:03:01+03:00
Происшествия

Застройщику ЖК «Изумрудный город» дали три года «условно»

Бизнесмен украл у дольщиков 9,5 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ЖК "Изумрудный город".Фото с сайта ЖК "Изумрудный город".
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Суд сегодня, 25 февраля, огласил приговор 37-летнему руководителю компании, которая в свое время взялась построить ЖК «Изумрудный город» в Краснослободске Волгоградской области. Застройщику дали три года с примечанием «условно» и испытательным сроком на три года. А, между прочим, украл он у дольщиков миллионы рублей.

Напомним, речь идет о многоэтажных домах, которые должны были построить по улице Чулкова в Краснослободске - дома №1,3,5. Но осенью 2015-го застройщик, чтобы избежать ареста счетов и имущества компании, заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными юридическими лицами.

- В течение следующих лет - с 13 мая 2016 по 18 апреля 2019 года - коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии – уступки права требования на объекты недвижимости в трех строящихся многоквартирных домах в Краснослободске. Полученными по договорам деньгами в сумме более 9,5 миллионов рублей подсудимый распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством домов, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Свою вину застройщик полностью признал. Но дома в Краснослободске так и не построили, а дольщики так и ждут свое жилье.

В прокуратуре уточнили, что не согласны с таким «мягким» приговором бизнесмену и намерены обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Застройщику ЖК «Изумрудный город» дали три года «условно»
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