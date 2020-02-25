Ешь и худей: волгоградский губернатор рассказал, что будет выпускать завод по переработке кукурузы

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:55:15+03:00

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Отличный подарок женщинам сделал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время поездки в Алексеевский район – он заявил, что в нашем регионе начнут выпускать настоящий «эликсир стройности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="264" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/762824" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров: На заводе по переработке кукурузы будут делать сироп, чтобы есть и худеть.

- Мне пообещали, что здесь будут выпускать сироп, который позволяет кушать много и худеть. Вот, вижу, девушки уже обрадовались, - смеется глава Волгоградской области Андрей Бочаров. – Надеюсь, они (руководство компании) выполнят свое обещание. Это ж просто мечта всех поколений. Я им так и сказал: если сделаете такой сироп, считайте, что взятые на себя обязательства вы выполнили.

Выпускать этот сироп обещают на заводе по переработке кукурузы «НьюБио», который достраивают в Алексеевском районе. Здесь будут делать кукурузный крахмал, сухой глютен и мальтодекстрины. Это компоненты, которые лежат в основе всего диетического и спортивного питания. А еще продукцию этого завода можно будет использовать для производства фармакологических препаратов, кормов для животных и даже в работе текстильной промышленности. В общем, востребована будет и на российском рынке и за рубежом.

Пару лет назад здесь было чистое поле, теперь стоит завод. Фото с сайта администрации ВО.

Этот завод сможет за год перерабатывать около 160 тысяч тонн сырья – почти половина того, что выращивают в Волгоградской области. А значит, у наших аграриев появится новая точка сбыта и они смогут пересмотреть структуру дальнейшего сева. На полную мощность его обещают запустить к концу 2020 года.

Запустить производство обещают уже к концу 2020 года. Фото с сайта администрации ВО.

Для жители Алексеевского района получат еще и рабочие места, инфраструктуру (включая жилье для семей сотрудников компании, новые газовые сети и энергоподстанцию), а также новые дороги. Уже построен обход хутора Шарашенский, который позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт. А в этом году планируют капитально отремонтировать 30-километровый участок дороги «Панфилово – Алимов-Любимовский – Шарашенский – Алексеевская».

ИСТОЧНИК KP.RU