Большая вода идет: на Волжской ГЭС готовятся к весеннему паводку

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:47:30+03:00

Приточность воды уже на треть больше, чем в прошлом году

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Минувшая зима была очень мягкой – почти бесснежная, но и без морозов. Благодаря этому сегодня сохраняется повышенная приточность в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада. Идет большая вода! По данным Росводресурсов на середину февраля 2020 года, приточность воды уже более чем на треть превышает среднемноголетние значения и почти вдвое больше значений 2019 года. Запасы полезных ресурсов в водохранилищах каскада ГЭС также выше среднемноголетних значений на 47% и прошлогодних на 58%.

В Волжско-Каспийском филиале «КАСПНИРХ» тоже подтверждают резкое увеличение воды в дельте.

- Нижневолжские водохранилища уже работают в режиме транзитного пропуска воды на Нижнюю Волгу средними расходами воды (около 7000 м3/с), что выше среднемноголетних значений. А за два дня – 16 и 17 февраля – уровень воды в дельте повысился на 44 см и уже перевалил отметку 323 сантиметра, - констатируют ученые.

На Волжской ГЭС уже начали готовиться к пропуску большой воды: заканчивают плановые ремонты, формируют на время половодья дежурные бригады по оперативному управлению затворами водосливной плотины и аварийно-восстановительные бригады по ремонту кранов водосливной плотины.

ИСТОЧНИК KP.RU