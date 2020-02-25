2020-02-25T15:23:39+03:00
Общество

В Волгоградской области семь школ еще закрыты на карантин по гриппу

Дети стали болеть ОРВИ меньше, а вот среди взрослых число простуженных увеличилось
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уровень простудных заболеваний среди детей уже пошел на снижение.Уровень простудных заболеваний среди детей уже пошел на снижение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году из-за теплой зимы период обострения простудных заболеваний пришелся на февраль. Но, к счастью, в Волгоградской области эпидемии удалось миновать. На данный момент уровень заболеваемости ОРВИ в области ниже эпидпорога на 28%. Такие данные дает региональный Роспотребнадзор.

- Заболеваемость детей в возрасте 0-2 года ниже эпидпорога на 12%, 3-6 лет ниже на 9%, 7-14 лет ниже на 12%. А вот число взрослых (от 15 лет и старше), подхвативших простуду, наоборот стало больше за последнюю неделю на на 2%, - уточняют в ведомстве.

Тем не менее, ряд учебных заведений в регионе все еще закрыты на карантин.

- На прошедшей неделе занятий были приостановлены полностью в семи школах (1% от общего количества школ), в том числе в Волгограде закрыто 3 школы (ТЗР – 2 и Советский - 1), в Жирновском, Светлоярском, Среднеахтубинском, Старополтавском - по одной школе и в одном детском саду в Светлоярском районе, - перечисляют в Роспотребнадзоре. - Частично была приостановлена учеба для учащихся 76 классов в 26 школах области, в 8-ми группах 2 школ-интернатов (Волгоград).

ИСТОЧНИК KP.RU

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