В Волгограде гендиректора завода будут судить за плавку металла в небезопасных печах

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:01:15+03:00

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Сегодня производители стараются экономить на всем, но одно дело недолить воды в бутылку, и совсем другое – запустить завод без необходимых документов. В Волгограде, как выяснилось, полтора года завод производил металлические изделия на нелегальном оборудовании.

- С июля 2017 года по февраль 2019 года на заводе использовали 5 электрических печей, максимальная масса расплава которых превышает 500 кило. При этом вопреки требованиям законодательства лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 3 класса на предприятии отсутствовала, - говорят в областной прокуратуре.

Выяснили это сотрудники регионального ФСБ. А уже следователи СУ СК по региону подсчитали, что за эти полтора года завод заработал (считай незаконно) 320 миллионов рублей. На гендиректора предприятия завели уголовное дело по статье «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

- Свою вину бизнесмен полностью признал. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Грозит гендиректору до 5 лет лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU