2020-02-25T12:44:17+03:00
Общество

Волгоградцы выиграли 74 президентских гранта на 76,6 миллионов рублей

Волгоградская область попала в «тройку» лидеров по числу проектов-победителей
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
В числе грантовых проектов и всевозможные спортивные и молодежные мероприятия.В числе грантовых проектов и всевозможные спортивные и молодежные мероприятия.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Каждый год в России разыгрывают Президентские гранты между некоммерческими организациями. Лучшие из представленных на конкурс проектов получают деньги на реализацию. По числу победителей Волгоградская область уже который год держится в лидерах. Уже на первом в 2020 году розыгрыше грантов регион оказался в «тройке» лидеров: сразу 74 проекта волгоградских НКО получили гранты. В общей сложности они выиграли 76,6 миллионов рублей.

- Средства пойдут на организацию выставки, посвященной Бронекатеру БК 31 (который через 75 лет после войны подняли со дна Волги и восстановили), на проведение регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020», на проекты по пропаганде здорового образа жизни, поддержку материнства и детства, и другие, - перечисляют в администрации региона.

Отмечая, что гранты получили не только масштабные проекты, но и инициативы районного масштаба. В их числе, например, проведение инклюзивного фестиваля силовых видов спорта «Равные возможности» соревнования по сбору и сортировке мусора по берегам Дона и в лесопарковой зоне Калача-на-Дону, установка детского городка для подвижных игр в городе Фролово.

Уже с 1 марта авторы проектов могут приступить к их реализации.

- Добавим, что прием заявок на второй в 2020 году конкурс Президентских грантов стартует уже 26 февраля и продлится до 31 марта, - напоминают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде гендиректора завода будут судить за плавку металла в небезопасных печах
Волгоградцы выиграли 74 президентских гранта на 76,6 миллионов рублей
Обменял, потом передумал: волгоградец угнал свою проданную машину
Под Волгоградом сотрудница банка украла полмиллиона с чужой страховки
Волгоградцы накопили на банковских счетах 282 миллиарда рублей
В Волгограде у больницы на улице Землячки сделают новые остановки и парковки
Стали известны расписание и цена билетов на поезд из Волгограда в Симферополь
В Волгограде в столкновении двух иномарок погиб водитель
Снег и ветер: МЧС предупреждает волгоградцев о непогоде
Волгоградцы сняли видеоклип о брошенных и забытых троллейбусах
Елена Исинбаева сменила шест на винтовку и коньки
Пожар в высотке Волгограда: мужчина в больнице, 20 человек эвакуировали
Волгоградские пенсионеры в среднем получают по 14 тысяч рублей
«Ротор» подарил волгоградцам на 23 февраля победу над «Родиной»
Под Волгоградом два рецидивиста украли ювелирные украшения и медали прадеда соседки
В жуткой аварии на юге Волгограда погибли два молодых парня
С 1 марта в Волгограде заблокируют неподтвержденные транспортные карты льготников
Волгоградцу за сбыт наркотиков грозит 20 лет колонии
За укус мастифа волгоградец отсудил у хозяйки 40 тысяч рублей
Эксперты прогнозируют рост зарплат в Волгоградской области почти на 4%
В Волгоградской области построят 64 километра дорог