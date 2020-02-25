Волгоградцы выиграли 74 президентских гранта на 76,6 миллионов рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:44:17+03:00

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Каждый год в России разыгрывают Президентские гранты между некоммерческими организациями. Лучшие из представленных на конкурс проектов получают деньги на реализацию. По числу победителей Волгоградская область уже который год держится в лидерах. Уже на первом в 2020 году розыгрыше грантов регион оказался в «тройке» лидеров: сразу 74 проекта волгоградских НКО получили гранты. В общей сложности они выиграли 76,6 миллионов рублей.

- Средства пойдут на организацию выставки, посвященной Бронекатеру БК 31 (который через 75 лет после войны подняли со дна Волги и восстановили), на проведение регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020», на проекты по пропаганде здорового образа жизни, поддержку материнства и детства, и другие, - перечисляют в администрации региона.

Отмечая, что гранты получили не только масштабные проекты, но и инициативы районного масштаба. В их числе, например, проведение инклюзивного фестиваля силовых видов спорта «Равные возможности» соревнования по сбору и сортировке мусора по берегам Дона и в лесопарковой зоне Калача-на-Дону, установка детского городка для подвижных игр в городе Фролово.

Уже с 1 марта авторы проектов могут приступить к их реализации.

- Добавим, что прием заявок на второй в 2020 году конкурс Президентских грантов стартует уже 26 февраля и продлится до 31 марта, - напоминают в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU